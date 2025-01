Manfredi, "giornata storica a Scampia, lo Stato c'è"

"Abbiamo dimostrato che lo Stato c'è, sa imporre il rispetto delle regole, ma sa anche essere comprensivo. Le operazioni sono state condotte d'intesa con la Municipalità e il Comitato Vele e questo ha fatto sì che non si verificasse alcun momento di tensione o di contrapposizione. E' davvero un'operazione storica per la città di Napoli". Non trattiene la soddisfazione il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi nel giorno in cui con lo sgombero delle ultime undici famiglie dalle Vele di Scampia si dà formalmente il via al progetto che prevede la costruzione di dodici nuovi edifici per oltre 430 famiglie entro il 2027.

"Ringrazio gli uffici comunali, l'Asl, la Regione, il Governo, le forze dell'ordine e tutti coloro che hanno partecipato alle attività che sono state realizzate perché questa. Siamo partiti circa due anni fa con un censimento dei nuclei familiari interessati dal progetto di Scampia" ha ricordato il sindaco nel corso di una conferenza stampa congiunta con il prefetto Michele di Bari.

"In questo momento - ha aggiunto - il pensiero va alle vittime del crollo di luglio e ai loro familiari perché quella tragedia ha rappresentato un rafforzamento del nostro proposito di dare nuova dignità al quartiere. Inoltre, quanto accaduto ci ha spinto a rivedere il cronoprogramma, d'intesa con la Prefettura e le altre istituzioni coinvolte, per procedere allo sgombero di tutte le Vele, viste anche le condizioni di pericolo, e avviare in parallelo la costruzione di tutti gli edifici, riducendo la tempistica". Il sindaco, inoltre, ha sottolineato l'importanza della sinergia istituzionale che in questi mesi ha visto lavorare, fianco a fianco, le istituzioni del territorio, il mondo del volontariato e le parrocchie.



