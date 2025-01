Franco Nero esalta Vermiglio, 'Capolavoro da cinquina Oscar'

"Vermiglio di Maura Delpero, interpretato da Martina Scrinzi ed altri fantastici attori sarà in cinquina agli Oscar": è la profezia di Franco Nero dal SorrentoFFF 2025 dove il popolare attore è arrivato per la serata inaugurale, reduce dal festival Capri Hollywood.

"Un film sorprendente che seduce, affascina e fa conoscere una parte dell'Italia che soltanto Ermanno Olmi aveva saputo raccontare con altrettanta capacità in passato. La Delpero è veramente un talento che non si ha da tanto tempo e, così come è certa anche la mia amica Raffaella de Laurentiis, riuscirà a ritagliarsi una storica cinquina in un anno in cui siamo tutti certi che Emilia Perez di Jacques Odiard guadagnerà premi in ogni categoria. E un ultimo complimento, lasciatemelo fare a Martina Scrinzi, talento come pochi che mi ricorda molto la giovanissima Meryl Streep", conclude il celebre attore parmigiano riconosciuto tra le leggende di Hollywood da tanti beniamini del grande pubblico contemporaneo, come Quentin Tarantino.

Franco Nero nuovamente al SorrentoFFF, dopo il premio ricevuto lo scorso anno, parla anche del suo 2025 in cui è atteso in due opere. La prima, diretta da suo figlio Carlo Gabriel ha coinvolto tutta la sua famiglia, a cominciare dalla moglie Vanessa Redgrave. "L'opera più importante per noi tutti" dice Nero. "E poi il film fatto dal geniale Julian Schnabel con James Momoa, Gerald Butler, Gal Gadot e la partecipazione di Al Pacino, John Malkovich ed altre star: sarà il film sorpresa dell'anno".

L'incontro con Franco Nero è avvenuto al teatro Tasso di Sorrento dove sono stati assegnati i primi premi nell'ambito della terza edizione del 'Sorrento Film & Food Festival', promosso da The Artists' Club Italia con il patrocinio dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, della Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Sorrento, con il sostegno del Ministero della Cultura (Dg Cinema) e della Regione Campania. "A fine febbraio sarò a Hollywood per il 20esimo Los Angeles, Italia dove festeggeremo l'anniversario dell'evento riconosciuto ovunque come il più importante appuntamento tricolore all'estero", dice l'attore nel corso del Gala della manifestazione dove sono stati premiati anche Marco Leonardi, Jerry e Johnny, i musicisti Phil Palmer e Jean Michel Byron e gli Chef Filippo La Mantia, Gino Sorbillo e Domenico Iavarone (Sorrento - 1 Stella Michelin).



