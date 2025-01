Capri, stravince Emilia Pérez con 6 awards poi The Brutalist

Al 29esimo 'Capri, Hollywood Festival' trionfa 'Emilia Pérez' con sei Awards compreso miglior film, miglior attrice Karla Sofia Gascón (miglior sceneggiatura adattata e miglior cast), seguito con tre riconoscimenti da 'The Brutalist' di Brady Corbet e con due da 'Conclave', 'Dune: Part Two', 'Wicked', mentre è 'Vermiglio' di Maura Delpero (Premio Lina Wertmuller filmmaker dell'anno), in short list agli Oscar per migliore film internazionale e nominato per Golden Globes, ad aggiudicarsi il titolo Best International Feature of the Year. Lo annuncia l'attore Franco Nero, co-chair del board dell'Istituto Capri nel Mondo, di cui quest'anno fanno parte grandi artisti come i premi Oscar, Gianni Quaranta, Nick Vallelonga e Alessandro Bertolazzi, il già candidato all'Oscar Vittorio Sodano e il leggendario musicista Phil Palmer, nella giornata conclusiva della 29esima edizione.

A 'Emilia Pérez' vanno gli Awards anche per Best Makeup and Hairstyling e Capri Produttori 2024 (Pascal Caucheteux, Jacques Audiard, Valérie Schermann, Anthony Vaccarello). Adrien Brody per 'The Brutalist' di Brady Corbet è il miglior attore dell'anno; per lo stesso film sono stati indicati anche Lol Crawley (miglior fotografia) e Daniel Blumberg (miglior Colonna Sonora). Per 'Conclave' premi cone miglior regista a Edward Berger e migliore attrice non protagonista a Isabella Rossellini.

Il Capri Award miglior sceneggiatura è per 'Anora' di Sean Baker mentre miglior film d'animazione è 'Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl' di Merlin Crossingham e Nick Park (disponibile dal 3 gennaio su Netflix). A Massimo Cantini Parrini va il Best Costume Design per 'Maria' (con Angelina Jolie) mentre Diane Warren vince ancora a Capri con la canzone 'The Journey" (The Six Triple Eight) interpretata da H.E.R. La lista completa di tutti i premi della 29esima edizione è pubblicata dal sito internet caprihollywood.com Il festival fondato e prodotto da Pascal Vicedomini, è realizzato con il sostegno del MiC (Dg Cinema) e della Regione Campania, special partners sono Intesa Sanpaolo, Riflessi, Frecciarossa e Givova, con il patrocinio del comune di Anacapri, della città di Capri, del Comune di Napoli, dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, della Croce Rossa e Nuovo Imaie, con la partecipazione di Isaia, Caremar, The Hollywood Reporter Roma e Radio2Rai.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA