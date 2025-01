Pubblicato a mezzanotte il nuovo album di Liberato

E' stato pubblicato allo scoccare della mezzanotte, senza clamore e quasi di nascosto, in linea con il mistero che ammanta il personaggio, il nuovo album di Liberato, il cantante napoletano di cui si ignora l'identità.

Si intitola Liberato III e sul profilo Instagram dell'artista viene presentato con un eloquente "Liberato canta ancora".

Sempre su Ig, il singolo "Turnà", con cui inizia l'album, una cover di Voglia 'e turnà' di Teresa De Sio: è un videoclip con immagini del centro storico di Napoli e dei suoi simboli, dal Vesuvio a Pulcinella, ideato e realizzato da Gabriele Ottino e Akasha in collaborazione con Francesco Lettieri, lo storico regista di Liberato, utilizzando l'intelligenza artificiale.

Il disco, il primo del 2025, è composto da otto canzoni inedite più una, 'Lucia (Stay with me)', che è anche la colonna sonora de 'Il segreto di Liberato', il film-documentario sulla vita e la carriera del misterioso artista napoletano, che in questo suo nuovo lavoro racconta soprattutto se stesso ("Ho fatto un riassunto della mia vita. Ho guardato le foto del telefono e ho iniziato a scrivere"). Sui social l'uscita di Liberato III è stata accolta con sorpresa ma anche grande entusiasmo: tantissimi i commenti di quelli convinti che il nuovo anno non poteva riservargli un regalo più bello.



