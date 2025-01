Napoli,l'Epifania è a Piazza Mercato con la Fiera del giocattolo

Dopo le ultime edizioni con oltre 20 mila presenze, torna l'Epifania a Piazza Mercato con la Fiera del Giocattolo e della Calza dal 3 al 5 gennaio, dalle 11.00 a mezzanotte, che conclude il Natale a Napoli, promosso e finanziato dall'Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli.

"È la terza edizione di una fiera bellissima, dedicata soprattutto ai bambini. Una fiera che è sempre stata tradizione della nostra città, chiusa per decenni e che noi abbiamo voluto riprendere ed è diventata un evento cult della nostra città - dichiara l'assessora Teresa Armato -. Tanti giocattoli, tanta musica, tanti eventi in programma nelle piazze e nelle chiese della zona e il gran finale, il 5 gennaio, con la Notte Bianca.

L'epifania a piazza Mercato viene realizzata con il coinvolgimento delle associazioni e i commercianti del territorio, che, insieme alla Municipalità, ringrazio per l'indispensabile e preziosa collaborazione". Per il presidente della Municipalità 2 Roberto Marino "La festa della Epifania a Piazza Mercato è un evento che celebra una delle tradizioni più amate a Napoli, trasformando questa storica piazza in un luogo di festa e di condivisione. L'iniziativa non solo valorizza le radici culturali della città, ma rappresenta anche un'opportunità per rilanciare il commercio locale e creare un senso di comunità".

A piazza del Carmine e piazza Mercato, rilanciata grazie alle iniziative del Comune realizzate con il coinvolgimento delle tante associazioni del posto, ci saranno 54 casette in legno con giocattoli, dolciumi, addobbi luminosi e i sapori della tradizione dalle caldarroste alla pizza fritta; aria di festa con l'esibizione della banda musicale e majorettes e i gonfiabili e animazione per i più piccini. Il 3 e il 4 gennaio, la monumentale Chiesa di Sant'Eligio ospiterà i concerti di due corali cittadine. Il 5 gennaio conclusione con la Notte Bianca e un concerto in cui si esibiranno Ste, Rosario Miraggio e Francesco Da Vinci. L'Epifania a Piazza Mercato è ideata e organizzata dall'associazione Musicant con la Municipalità 2, il Forum territoriale Mercato Orefici, i Centri Commerciali Naturali "Antiche Botteghe Tessili" e "Borgo Orefici", la Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli, l'associazione Asso.gio.ca. e altre realtà locali connesse al tessuto produttivo.



