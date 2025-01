Napoli, oltre il 20% di rifiuti in più raccolti all'alba

Asia ha completato una notte di interventi straordinari a Napoli, dopo i festeggiamenti di Capodanno: un'azione che ha portato all'alba ad una raccolta di rifiuti superiore di oltre il 20% rispetto a quella ordinaria.

L'intervento è stato organizzato in collaborazione con l'assessore Vincenzo Santagada e l'Assessorato alla Salute e al Verde del Comune di Napoli.

In campo circa 1.500 tra uomini e donne, coordinati da dirigenti, tecnici e capisquadra; 600 i mezzi in azione nelle strade di tutta la città, con particolare attenzione ai luoghi di ritrovo come Piazza del Plebiscito e via Caracciolo, dove si sono svolti eventi e festeggiamenti con la partecipazione di migliaia di persone.

Durante la mattinata di oggi sono state raccolte circa 250 tonnellate di rifiuti in più rispetto alla normale media giornaliera, in gran parte rifiuti abbandonati in strada. Carta, vetro e residui di botti sono stati gestiti adottando particolari misure di sicurezza, come l'utilizzo di mezzi privi di compattatore, per evitare rischi legati a petardi inesplosi.

Sono stati impiegati anche automezzi per la rimozione e la sostituzione di cassonetti, alcuni dei quali danneggiati nel corso della notte.

"Stamattina - sottolinea l'assessore alla Salute e al Verde Santagada - è scattato il programma di pulizia dopo i festeggiamenti, che hanno visto molte migliaia di cittadini attendere il nuovo anno nelle piazze di Napoli. La città è apparsa ai turisti e ai napoletani ripulita dalle centinaia di tonnellate di rifiuti abbandonati a seguito dei festeggiamenti.

Contestualmente agli appuntamenti in piazza, il piano previsto dal Comune di Napoli ha pienamente funzionato. In questo periodo, il potenziamento dei servizi resterà in vigore fino al 7 gennaio".

"Anche quest'anno Asia ha messo in campo gran parte delle sue risorse durante la notte di Capodanno", spiega l'amministratore unico Domenico Ruggiero. "Un ringraziamento va a tutti i lavoratori dell'azienda che, grazie al loro impegno, permettono ai cittadini di festeggiare una notte importante sapendo di poter ritrovare presto le strade della città pulite. Abbiamo concluso un anno in cui abbiamo aumentato di circa 3 punti percentuali la raccolta differenziata. Puntiamo a un ulteriore incremento anche per il prossimo anno".

In strada uomini e mezzi hanno operato a ritmo serrato. Un lavoro apprezzato anche dai cittadini, come accaduto in via Cesario Console, dove un residente ha voluto offrire un caffè, al termine del servizio, a tutta la squadra di operatori Asia presente in zona.



