Napoli apre il 2025 in musica, pienone in piazza Municipio

Napoli ha iniziato in musica il 2025 con il concerto, in piazza Municipio, del coro That's Napoli Live Show, ideato e diretto dal maestro Carlo Morelli. Il coro ha proposto a napoletani e turisti un mix di brani della tradizione napoletana, hit internazionali e classici natalizi.

Una piazza piena che ha contato circa 3mila persone che hanno cantato e ballato al ritmo della musica proposta. Il concerto è stato promosso e sostenuto dall'assessorato al Turismo del Comune di Napoli. Sul palco si sono esibite 16 voci (soprani, mezzosoprani e tenori) e 7 musicisti.

"È stato un Capodanno strepitoso - ha detto l'assessore Teresa Armato - abbiamo riempito la città di eventi, di balli, musica e fuochi d'artificio e anche quest'anno abbiamo deciso di iniziare l'anno con questo strepitoso concerto in questo scenario bellissimo. Il nostro non è un augurio ma un impegno a fare di tutto e di più affinché Napoli risplenda sempre di più".





