Manfredi, da Mattarella parole importanti su valori Costituzione

Quello del presidente Mattarella "è stato un discorso molto importante, perchè ha richiamato quelli che sono i valori della nostra Costituzione, la necessità di una coesione istituzionale, di rispetto della Carta e delle libertà.

Io credo che mai come in questo momento abbiamo bisogno di essere uniti e di garantire a tutti gli italiani tutti quei diritti che sono sanciti dalla Costituzione". Lo ha detto il sindaco di Napoli e presidente dell'Anci, Gaetano Manfredi, prima di salire sul grande palco in piazza Plebiscito dove è in corso il concerto di fine anno.

Riguardo, poi, alla sottolineatura dell'importanza della partecipazione dei cittadini al voto, Manfredi ha deto che "l'appello al voto è fondamentale. Credo che per riavvicinare gli italiani alle urne ci voglia buona politica. Quindi, se saremo in grado di fare buona politica e buona amminsitrazione riporteremo gli italiani a votare".



