Mamma a 47 anni e dopo tanti vani tentativi, "è un sogno"

Hanno coronato il sogno di diventare genitori dopo un'attesa durata dieci anni e tanti tentativi non andati a buon fine. È la storia di Rosa Maria Tropeano, 47 anni, e Salvatore Picariello, 53 anni, entrambi originari di Capriglia Irpino. I due coniugi, negli ultimi giorni del 2024, hanno potuto finalmente abbracciare la loro piccola Silvia, venuta alla luce al "Malzoni Research Hospital" di Avellino con un peso di 2 chili e 360 grammi. "In questi ultimi giorni dell'anno - afferma la signora Rosa Maria - si è verificato il sogno della mia vita che sembrava irraggiungibile.

Grazie a tutti per avermi accompagnato nel percorso più importante della mia vita".

La gravidanza, ottenuta spontaneamente, è stata seguita dal ginecologo salernitano Raffaele Petta. Diverse le complicazioni affrontate nel corso dei nove mesi che hanno reso particolarmente complesso il percorso. Fino alla 34esima settimana quando si è verificata una improvvisa rottura del sacco amniotico con fuoriuscita di abbondante quantità di liquido amniotico che ha reso necessaria l'esecuzione immediata del parto con taglio cesareo (equipe medica composta dai dottori Raffaele Picone e Antonio Ranieri, dall'ostetrica Anna Pepe, dall'anestesista Franco Lazzarini con il supporto di Angelo Izzo, responsabile della Terapia Intensiva Neonatale) che ha permesso alla piccola Silvia di venire alla luce.



