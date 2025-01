Il prefetto di Napoli, la prova del Capodanno è stata superata

"La vasta schiera di persone che si sono riversate nei luoghi di maggiore aggregazione, primo tra tutti Piazza del Plebiscito, ha assunto comportamenti responsabili non facendo mancare, tuttavia, un numero considerevole di feriti, determinati spesso da atteggiamenti irresponsabili che avrebbero potuto provocare ben più gravi conseguenze. Nel complesso, comunque, al pari del dispositivo di vigilanza e controllo individuato per la vigilia del Santo Natale, anche quello previsto per la fine dell'anno si è rivelato adeguato ed efficace". Lo scrive, in una nota, il prefetto di Napoli, Michele di Bari.

"Anche l'individuazione delle quattro zone rosse ha consentito di imprimere una più incisiva azione di prevenzione. Un pensiero grato e riconoscente alle donne e agli uomini in divisa, ai vigili del fuoco, alle polizie locali, al questore Maurizio Agricola, al comandante provinciale dell'Arma Carabinieri Biagio Storniolo, al comandante provinciale della Guardia di Finanza Paolo Borrelli, al comando provinciale dei vigili del fuoco, al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ed ai sindaci della Città metropolitana che, con i rispettivi corpi delle polizie locali, hanno contribuito a rendere efficiente il dispositivo di sicurezza", prosegue il prefetto "Si può dunque asserire che nella Notte di San Silvestro c'è stato uno straordinario lavoro delle forze dell'ordine. Nello specifico, gli incidenti verificatisi a Napoli e nell'area metropolitana sono 36, di cui 34 per esplosioni di materiale pirotecnico e 2 per colpi d'arma da fuoco vaganti. I minori coinvolti sono in totale 8. I feriti non risultano in pericolo di vita. Si tratta di un trend - sottolinea il prefetto di Bari - sicuramente da migliorare, ma complessivamente positivo per la terza città metropolitana italiana per numero di abitanti".

"Le forze dell'ordine, le polizie locali, i vigili del fuoco hanno lavorato incessantemente in questi giorni per assicurare un sereno svolgimento dei festeggiamenti a tutta la cittadinanza di Napoli e dell'Area Metropolitana. Un sentito ringraziamento - ha concluso il prefetto di Bari - va anche al personale sanitario, ai volontari e a tutti gli operatori dei servizi pubblici essenziali".



