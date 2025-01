Ferito a colpi di pistola nel Casertano,Cc fermano trentenne

Un uomo di 46 anni è stato ferito a colpi d'arma da fuoco a Cancello e Arnone, nel Casertano.

L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla strada provinciale Cappella Reale, dove la vittima avrebbe incontrato il presunto aggressore, un trentenne con piccoli precedenti che è stato fermato dai carabinieri per tentato omicidio.

Dai primi accertamenti svolti dai militari della compagnia di Casal di Principe, con il coordinamento della Procura di Santa Maria Capua Vetere, è emerso che i 2 uomini si conoscevano e si sarebbero incontrati. La vittima era in auto mentre l'aggressore all'esterno quando quest'ultimo ha fatto fuoco 5 volte con una pistola calibro 7,65 colpendo il 46enne al torace.

L'uomo ferito è tuttora ricoverato in prognosi riservata alla Clinica Pineta Grande di Castelvolturno ma le sue condizioni sono giudicate stabili dai sanitari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA