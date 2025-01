Controlli della Polizia locale a Napoli, denunce e sequestri

Numerosi i controlli degli agenti della Polizia Municipale di Napoli durante i festeggiamenti per il Capodanno. Gli agenti hanno operato nelle aree del centro storico, lungomare e dei cosiddetti "baretti", in particolare via Bellini, via Spadaro, piazzetta Rodinò, via Chiaia, vico Belledonne, via Bisignano, via Parthenope, piazza Trieste e Trento, le aree tradizionalmente caratterizzate dalla movida napoletana e da un particolare afflusso di turisti durante le feste.

Diversi esercizi commerciali sono stati sanzionati per le insegne e l'impatto acustico, per questioni relative alla licenza per la vendita di alcolici e per occupazione abusiva di suolo pubblico.

In piazza Trieste e Trento, sono state sequestrate 350 bottiglie di spumante e birra, un centinaio di lattine di altre bevande, 1.850 frontalini luminosi, 107 lanterne cinesi.

Sul fronte della prevenzione riguardante i fuochi d'artificio, che ha visto la Polizia Municipale particolarmente impegnata negli ultimi giorni, sono stati sequestrati 374 bengala e oltre 1.000 pezzi di materiale esplodente tra cui razzi, minerve e mitraglie. Sequestrati 138 chili di fuochi d'artificio, con la denuncia di tre persone.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA