Capodanno, sono 65 i feriti da per i botti a Napoli

Sono complessivamente, al momento, 65 le persone rimaste ferite la scora notte per i botti tra Napoli e provincia. Trentasei i casi che sono accertati dalla polizia nei vari presidi ospedalieri della città e della provincia; altri 29 sono quelli accertati dai carabinieri.

Tra i feriti c'è anche un bimbo di due anni che è stato portato all'ospedale Santobono di Napoli: guarirà in 14 giorni. Due le persone ferite di striscio da colpi d'arma da fuoco. A Giugliano, in via Tolomeo, un proiettile, esploso dall'esterno da un ignoto, ha danneggiato le serrande e le finestre di un'abitazione; nessuna delle persone che era in casa è rimasta ferita.

Altre tre persone sono rimaste ferite in incidenti stradali avvenuti dopo la mezzanotte.



