Capodanno, rivisto il dato sui feriti a Napoli, sono 36

Secondo quanto precisato successivamente da fonti delle forze dell'ordine, il dato complessivo dei feriti per i botti di fine anno a Napoli e provincia, ancora provvisorio, è di 36 persone di cui 8 bambini e non di 65. il dato, tuttavia, viene sottolineato, è suscettibile di aggiornamento.

Tra gli episodi più gravi avvenuti a Napoli, secondo il bilancio del Dipartimento di Pubblica sicurezza, quello di un 29enne saudita, in Italia per turismo, colpito in strada in zona San Carlo all'Arena da un proiettile vagante: è stato trasportato in ospedale con una ferita d'arma da fuoco alla spalla. Un 45enne italiano, invece, è stato trasportato in ospedale, per una grave ferita ad entrambi gli occhi ed è tuttora ricoverato. Un sessantenne, sempre italiano, è infine stato ricoverato per una grave lesione alla mano, con amputazione parziale di tre dita, causata dall'esplosione di un petardo.



