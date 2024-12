Viola gli arresti domiciliari, arrestato

I Carabinieri della Stazione di Bisaccia hanno arrestato un 47enne di Avellino per "ripetute violazioni" delle prescrizioni imposte durante gli arresti domiciliari.

L'uomo, agli arresti in un'abitazione di Bisaccia con l'applicazione del braccialetto elettronico, nel corso di pochi giorni ne ha combinate diverse: non solo era insofferente ai controlli dei Carabinieri, ma deteneva droga (è stato infatti trovato in possesso di numerosi spinelli) e infine ha danneggiato il braccialetto elettronico per poi allontanarsi dal domicilio. La sua fuga, tuttavia, è durata poco, perchè i carabinieri lo hanno quasi subito rintracciato nelle vicinanze e denunciato per evasione e danneggiamento. L'autorità giudiziaria di Avellino gli ha revocato i domiciliari e l'uomo è stato condotto nel carcere di Sant'Angelo dei Lombardi.



