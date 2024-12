"Sottocoperta", è in streaming il film sulle 'vacanze talpa'

Dal grande schermo allo streaming, il film tutto napoletano Sottocoperta, che racconta proprio di un Capodanno e di una vacanza segreta, si può ora vedere su Amazon Prime Video. La commedia romantica, per la regia di Simona Cocozza, ha come protagonisti Antonio Folletto nei panni di Fiorenzo, giovane timido e impacciato addetto alle pulizie di una società e Maria Pia Calzone, in quelli di Matrona, donna matura e titolare di un sexy shop.

"La pellicola - spiega la regista - affronta il fenomeno sociale delle 'StayCation' o 'vacanze talpa', rivelando l'imbarazzo di chi, non potendo permettersi vacanze da sogno, si sente costretto a raccontare bugie per non sfigurare con gli amici. Questo succede nell'era dei social network, dove la riservatezza o le ristrettezze economiche non sono consentite e dove bisogna esibire ogni frame della propria vita, all'insegna del lusso e del divertimento a tutti i costi per poter affermare di esistere e di contare qualcosa per la società".

"Sottocoperta - continua Cocozza - è il viaggio fantastico di due anime gentili e tormentate, totalmente diverse tra di loro, ma entrambe ai margini della società che però sapranno trovare la giusta chiave per trasformare il loro incontro in qualcosa di magico".

Tra gli altri interpreti ci sono anche Antonella Morea, Gianluca Di Gennaro, Lucianna de Falco, Simone Borrelli, Christian Giroso, Ernesto Lama, Elisabetta d'Acunzo, Angelo Orlando.



