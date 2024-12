Scoperto a Napoli capannone abusivo di 700 metri quadrati

A Napoli, durante i controlli per il contrasto all'abusivismo edilizio, gli agenti del Reparto tutela edilizia sono intervenuti, in seguito a una segnalazione, in Via Pisani, dove hanno accertato la realizzazione 'sine titulo' di un capannone di circa 700 metri quadrati e alto sei metri, con muratura perimetrale e copertura in lamiera coibentata.

L'intero manufatto era suddiviso, mediante tramezzatura, in tre ambienti all'interno dei quali vi erano attrezzature edili.

Sul lato sinistro del manufatto, inoltre, era presente un ulteriore vano di circa 40 metri quadrati, in fase di realizzazione, oltre a scavi in atto per la realizzazione di tubature fognarie. Gli agenti hanno identificato il locatario, nonché committente dei lavori, un napoletano di 62 anni; sottoposto a sequestro il manufatto. Il caso è stato denunciato all'autorità giudiziaria.



