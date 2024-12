Preso mentre tenta di svaligiare negozio di fuochi d'artificio

Sono bastati pochi minuti ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise per raggiungere via San Giuliano, dove alcuni residenti attraverso il numero di emergenza 112 avevano poco prima segnalato un furto in corso presso una rivendita di fuochi d'artificio. Giunti sul posto, intorno alle 3.00 della scorsa notte, i militari hanno sorpreso quattro malviventi che, con il volto coperto da passamontagna, avevano forzato la porta del negozio.

Alla vista dei carabinieri i quattro sono scappati a piedi per le vie del centro cittadino, abbandonando sul posto il furgone con cui erano arrivati.

Tre dei fuggitivi sono riusciti a far perdere le loro tracce, mentre il quarto è stato bloccato proprio a ridosso del negozio di fuochi d'artificio grazie anche al tempestivo intervento di due cittadini presenti sul posto. Il 33enne, del napoletano, già denunciato in passato per reati contro il patrimonio, è stato perquisito e con lui anche il veicolo dove sono stati trovati gli arnesi per forzare la serratura dell'esercizio commerciale.

Il furgone e gli attrezzi sono stati sequestrati, mentre l'uomo è stato arrestato per tentato furto aggravato in concorso. Sono in corso indagini per l'identificazione dei fuggitivi.



