Il Codacons chiede ai sindaci ordinanze contro i botti

Un appello ai sindaci campani affinché emanino ordinanze urgenti per vietare i botti di Capodanno. A diffonderlo il Codacons, con una richiesta che si basa su motivazioni legate alla sicurezza dei cittadini, alla tutela dell'ambiente e alla protezione degli animali.

"Ogni primo gennaio, come noto - si legge in una nota dell'associazione di consumatori - un vero e proprio bollettino di guerra accompagna gli italiani: una triste lista di morti e feriti - causata dai materiali pirotecnici utilizzati per festeggiare l'arrivo del nuovo anno - rappresenta il tributo di sangue a una tradizione ormai fuori dal tempo. E non si tratta solo di un'usanza primitiva e pericolosa: l'utilizzo dei botti, anche quelli legali e usati correttamente, provoca un pericoloso aumento delle polveri sottili (PM10). Ogni anno, il primo gennaio, i livelli di PM10 nelle città italiane superano ampiamente il limite di legge, con valori che possono raggiungere picchi doppi o tripli rispetto alla media del periodo: un aumento che ha gravi ripercussioni sulla salute, in particolare per i bambini, anziani e persone con problemi respiratori".

"A ciò - prosegue il Codacons - si aggiungono i gravi danni provocati agli animali. I botti causano la morte di centinaia di animali domestici ogni anno, o provocano danni irreversibili all'udito e gravi traumi psicologici. Numerosi sindaci, negli ultimi anni, hanno accolto la richiesta del Codacons vietando i fuochi d'artificio nelle rispettive zone di competenza.

Tuttavia, serve un'azione coordinata e diffusa per ottenere risultati migliori: per questo, l'Associazione rinnova l'invito alle amministrazioni locali di scegliere un Capodanno sicuro, rispettoso della salute e dell'ambiente, vietando la tradizione - ormai superata - dei vecchi botti".

"Da anni chiediamo una norma nazionale che vieti in tutta Italia i fuochi d'artificio a Capodanno, un malcostume che ogni anno produce morti e feriti gravi in tutta la penisola e conseguenze negative per l'ambiente e gli animali", dichiara il presidente del Codacons Carlo Rienzi. "In assenza, chiediamo ai sindaci di attivarsi e proibire i botti: in questo modo non chiuderanno un occhio di fronte a un'usanza primitiva e pericolosa, e il 1 gennaio non rischieranno di pentirsi della scelta fatta", conclude.



