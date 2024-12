È boom di stranieri per la Napoli City Half Marathon di febbraio

E' boom di stranieri per la Napoli City Half Marathon, in programma all'ombra del Vesuvio domenica 23 febbraio 2025: infatti sono già 2500 gli iscritti stranieri, provenienti da 49 nazioni. La gara si snoda su percorso ufficiale di 21,097 km l, misurato e certificato, che si fregia della Label dalla World Athletics, delle 5 Stelle Quality Race dalla European Athletics, nonché del Gold Label Fidal.

Complessivamente sono già 4mila gli iscritti e al momento il 70% degli proviene dall'estero: tra le nazioni più rappresentate, Francia con 250 iscritti, Germania 150, Polonia 190, Gran Bretagna 201, Repubblica Ceca 367 e Spagna (83), per l'Europa, ma anche decine dagli Stati Uniti (60) e da ancora più lontano, come dal Giappone e dal Brasile. Dal confronto con i dati dell'ultima edizione, in data gara, è emerso un dato ancora più interessante, e cioè che la compagine francese fa già segnare il doppio dei partecipanti, così come sono già 160 in più i cechi, 30 in più i polacchi, 60 in più i tedeschi, numeri che sono solo uno spaccato del trend della prossima edizione.

"Napoli è ormai stabilmente una città particolarmente attrattiva - dichiara l'assessora comunale al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato - e, al di là dei flussi turistici enormi che registriamo nei periodi primavera-estate e durante le festività natalizie, stiamo andando sempre più verso la destagionalizzazione del turismo con stranieri che arrivano in città, diventando protagonisti di eventi".



