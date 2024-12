Carabinieri Benevento,delitti in calo,ma aumentano furti in casa

Nella provincia di Benevento, nel 2024, rispetto all'anno che sta per concludersi, si registra un calo dei delitti in generale (-9%), dei furti (-2%) e delle truffe (-5%). In aumento invece i furti in abitazione (+8%), consumati prevalentemente la sera e presso insediamenti rurali, spesso isolati, con poca illuminazione pubblica, senza sistemi di allarme e di videosorveglianza. Sono alcuni dei dati del bilancio di fine anno del comando provinciale dei Carabinieri di Benevento.

Proprio per contrastare la recrudescenza dei furti in abitazione è stata disposta l'intensificazione dei servizi di controllo del territorio nei Comuni maggiormente interessati dal fenomeno, attraverso l'impiego medio di 66 pattuglie al giorno che, dall'inizio dell'anno, hanno controllato oltre 120 mila veicoli e persone.

Per rafforzare ulteriormente il dispositivo di prevenzione dell'Arma, dal mese di novembre e fino all'epifania, il Comando Provinciale Carabinieri di Benevento ha a disposizione un'aliquota di militari delle Squadre di Intervento Operativo del 10/o Reggimento Carabinieri "Campania" di Napoli, inviati dal Comando Generale dell'Arma su proposta del Comandante della Legione Carabinieri Campania.



