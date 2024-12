Una bomba carta è esplosa la scorsa notte a Brusciano, in via Semmola, nei pressi di un noleggio auto. Danneggiato l'ingresso, ma nessuno è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Brusciano e del Nucleo radiomole di Castello di Cisterna.

Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice dell'accaduto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA