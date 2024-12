Violenza di genere, 8 denunce al giorno ai cc Napoli e provincia

Nelle 100 caserme dei carabinieri di Napoli e provincia nel 2024 sono stati denunciati 2.920 episodi di violenza di genere, con una media mensile di 243 casi, 8 al giorno. A fronte di questa situazione sono state 2.824 le persone arrestate o denunciate dai militari dell'Arma, con 40 arresti in flagranza differita. A supporto delle vittime, sono operative quattro 'stanze tutte per sé' (due a Napoli, una a Ercolano e una Caivano) e una 'stanza rosa' ad Ischia. Sono i dati forniti dal comandante provinciale dei carabinieri di Napoli, il generale Biagio Storniolo, secondo cui "la violenza di genere richiede competenza, sensibilità e una rete di collaborazione tra istituzioni, operatori sociali e comunità.

Ogni vittima deve sentirsi ascoltata e supportata per riprendere in mano la propria vita".

All'interno del Nucleo investigativo del Comando provinciale è stata costituita una branca specializzata per contrastare la violenza di genere, "che abbraccia tutta la società senza distinzione tra ceti o cultura. Al momento, in piena sinergia con la Procura di Napoli, sono stati consegnati 11 dispositivi Mobile Angel ad altrettante donne di età compresa tra i 19 e i 47 anni: studentesse, casalinghe, donne laureate e in carriera, uno spaccato trasversale ed omogeneo accomunato da un solo elemento, il desiderio di sopraffazione del partner".

La casistica delle denunce dice che queste sono presentate soprattutto nell'immediatezza dei fatti; nell'80% dei casi la vittima ha figli, in alcuni casi minorenni. Nel 90% dei casi l'offender è l'ex coniuge o compagno della vittima. "La quasi totalità delle querele sporte ha prodotto un arresto, una denuncia o una misura cautelare nei confronti dell'indagato", ha aggiunto il generale Storniolo, che proprio per questo invita "tutte le persone che in questo momento stanno vivendo delle tragedie all'interno delle proprie mura familiari a denunciare".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA