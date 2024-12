Padre Enzo Fortunato celebra Messa per chiedere dono della Pace

"Mai come oggi sentiamo forte il bisogno di implorare il Dio della pace. La nostra vita è chiamata ad essere gesto di pace». Così padre Enzo Fortunato, direttore della Comunicazione della Basilica di San Pietro in Vaticano e presidente del pontificio comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini.

Il prossimo 1° gennaio, data in cui la Chiesa universale celebra la Giornata mondiale della Pace, padre Fortunato celebrerà nel Duomo di Scala, in Costiera Amalfitana, la Santa Messa per chiedere il dono della pace (ore 18,00). La celebrazione, animata dalla corale Laurentiana, sarà illuminata dalla luce di Betlemme portata dagli Scout di Amalfi. "Sono chiamati a partecipare alla Santa Messa tutti gli uomini di buona volontà, i bambini della Costiera, nonchè coloro che sono impegnati nei diversi ambiti della società, a partire dai rappresentanti delle istituzioni pubbliche" sottolinea padre Fortunato in una nota in cui si sottolinea che il frate minore conventuale, volto noto della tv e dei social, "è reduce dallo straordinario evento dell'apertura della Porta Santa con Papa Francesco che ha dato inizio di fatto al Giubileo della Speranza".

Al termine della celebrazione la presentazione del libro dell'ultimo libro di Padre Enzo Fortunato, "Vivere il Giubileo.

Un itinerario spirituale nella Basilica di San Pietro" (Edizioni San Paolo 2024) che introduce all'Anno Santo. «Il Giubileo ci invita a riscoprire il valore della domanda come strumento di conversione e rinnovamento, e i luoghi santi, con la loro bellezza e sacralità, ci ricordano che siamo pellegrini su questa terra. Fate delle vostre domande un ponte verso il divino e dei luoghi santi una tappa preziosa del vostro pellegrinaggio spirituale» spiega padre Fortunato.

L'iniziativa si svolge in collaborazione con l'Associazione Giornalisti Cava-Costa d'Amalfi "Lucio Barone". Dalla piazzetta San Lorenzo, poi, intorno alle 20,00, si ammirerà il grande spettacolo pirotecnico del Capodanno 2025, l'ultimo d'Italia, a cui seguirà un brindisi di inizio anno promossi dal Comune di Scala. A seguire sfilata e spettacolo musicale a cura del gruppo folk "Arrevota Custiera".



