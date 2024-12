Ischia, controlli al porto. 'Sono una guardia giurata'

Un ingente quantitativo di droga destinata allo spaccio per queste festività è stata sequestrata dai carabinieri di Ischia con la 'sorpresa' che il corriere degli stupefacenti era una guardia giurata.

I militari coordinati dal capitano Laganá in questi giorni presidiano gli approdi isolani per monitorare i flussi di turisti in arrivo per il Capodanno; nei giorni scorsi hanno notato 3 persone appena sbarcate che provavano ad eludere i controlli.

Si tratta di un uomo di 39 anni e di due donne di 49 e 50 anni, tutti originari di Napoli ed incensurati.

Ai Carabinieri non è sfuggito il fatto che alla loro vista i tre avevano provato a disfarsi di una valigia che portavano con loro.

Il 39enne per evitare il controllo affermava: "Sono una guardia giurata", cosa poi risultata vera, ma questo non avrebbe impedito il controllo al bagaglio sospetto.

All'interno sono stati trovati 5 involucri contenenti 500 grammi di cocaina e 3 panetti di hashish del peso di 250 grammi mentre nel portafoglio dell'uomo sono state trovate altre due dosi di coca.

I militari hanno sequestrato inoltre 465 euro in contanti e tre smartphone.

I tre sono stati immediatamente arrestati e tradotti in carcere in attesa di giudizio: dovranno rispondere di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.



