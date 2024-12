Incidenti stradali, 60enne muore nell'Avellinese

Un 60enne è morto in un incidente stradale verificatosi nel territorio del comune di Montemiletto, in provincia di Avellino. Alla guida della sua auto stava percorrendo la strada provinciale quando, forse a causa di un malore, ha perso il controllo e si è ribaltato, morendo sul colpo.

Sul posto, in Contrada Bosco, i carabinieri e il personale del 118, che ha constato il decesso.

È la trentesima vittima della strada in provincia di Avellino dall'inizio dell'anno. Nel tardo pomeriggio di sabato, un 49enne di Calabritto aveva perso la vita in un tamponamento sulla Statale Fondo Valle Sele. La figlia di 11 anni che viaggiava con lui è rimasta gravemente ferita.



