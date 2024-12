Cumana: Eav annuncia rischio blocco tratta fino a tre mesi

Stop da uno a tre mesi del servizio Cumana tra le stazioni di Bagnoli e Torregaveta. È quanto prospettato questa mattina dai vertici dell'Ente Autonomo Volturno, la società che gestisce tra le altre le linee flegree, ai sindaci di Pozzuoli e Bacoli, Luigi Manzoni e Josi Gerardo Della Ragione, nel corso di un incontro svoltosi nella sede dell'azienda di trasporti.

L'incontro è stato convocato "per esaminare - si legge in una nota diffusa da Eav - le possibili soluzioni orientate al superamento delle criticità statiche emerse presso la stazione di Pozzuoli e che hanno determinato l'interruzione della linea ferroviaria Cumana da Bagnoli sino a Torregaveta".

Nel corso del summit è stato sottolineato come "il quadro emerso presso la stazione attuale di Pozzuoli - prosegue il comunicato - è serio e va trattato con la massima attenzione. I tecnici sono al lavoro per fare tutti gli approfondimenti in merito alle dimensioni della cavità emersa sotto la sede ferroviaria, fogne risalenti ad epoca antica e probabilmente messe a dura prova dai recenti movimenti tellurici".

Due in particolare le ipotesi al vaglio dell'Ente Autonomo Volturno: la prima riguarda possibili lavori che consentano il ripristino in sicurezza dell'attuale tracciato; la seconda è relativa ad un'accelerazione degli interventi per immettere in servizio il nuovo tracciato, per la gran parte già finito.

Entrambe le ipotesi prevedono però tempi che si aggirano tra uno e tre mesi.

Nel frattempo Eav ha fatto sapere che si lavora a soluzioni tampone, come possibili navette ferroviarie tra Montesanto e Bagnoli, Bagnoli e Pozzuoli ante cavità, Pozzuoli post cavità e Torregaveta. E ancora, possibili navette ferroviarie tra Montesanto e Bagnoli e tra Arco Felice e Torregaveta, con l'aggiunta di bus tra Bagnoli e Arco Felice. Infine, è al vaglio un possibile potenziamento dei bus sostitutivi attualmente impiegati nel tratto Torregaveta-Licola (per consentire a chi da Montesanto deve raggiungere Bacoli di fare percorso con la Circumflegrea sino a Licola e poi prendere il bus che lo porti a Torregaveta). "Ci rendiamo conto della gravità della situazione - concludono da Eav - e studieremo ogni possibile soluzione tecnica per alleviare i problemi causati alla mobilità dei territori", annunciando aggiornamenti per i prossimi giorni.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA