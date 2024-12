Collegamento tra l'area ASI Caivano e la statale sannitica

Da oggi anche Google dovrà aggiornare le sue mappe. Il traffico veicolare sulla strada statale 87 NC Sannitica proveniente da Marcianise e diretto alla zona ASI di Caivano e, viceversa, quello in uscita dall'area industriale in direzione Marcianise - costituito, in entrambi i casi, per la maggior parte da mezzi pesanti - potrà ora farlo direttamente, senza effettuare percorsi tortuosi e senza impattare sulla viabilità ordinaria, con una riduzione notevole dei livelli di congestionamento stradale, dei tempi di percorrenza e dell'inquinamento atmosferico e acustico dell'area.

Sono state inaugurate questa mattina, infatti, le rampe di collegamento diretto tra la zona ASI di Caivano, in località Pascarola, e la ex SS87 NC, più nota come Statale Sannitica, in direzione Marcianise, che vanno a completare lo svincolo nei due sensi di marcia. Finora, infatti, erano aperti solo i collegamenti diretti da e per Napoli, ma non quelli in direzione nord.

A inaugurare l'opera, realizzata dalla Città Metropolitana di Napoli con un finanziamento di un milione e 800mila euro di fondi FSC da parte della Regione Campania, questa mattina, il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, e il vicesindaco metropolitano, Giuseppe Cirillo.

Presenti, tra gli altri, il presidente della Commissione Trasporti della Regione, Luca Cascone, i vertici del Consorzio CSA - ASI di Caivano, il Presidente Franco Rea e il Direttore Antonio Navas, i Consiglieri metropolitani nonché sindaci di Frattamaggiore, Marco Antonio Del Prete, e Frattaminore, Giuseppe Bencivenga, la Consigliera metropolitana Marianna Salierno, e altri amministratori dei Comuni dell'area nord.

"Si tratta - ha affermato De Luca - di un'area industriale importante che impegna ogni giorno migliaia di lavoratori. Tra l'altro noi abbiamo finanziato un programma di formazione - lavoro che è collocato proprio dentro quest'area e che ha previsto contributi alle imprese che assumono giovani a tempo indeterminato ma anche determinato. Si tratta di un territorio complesso, che da un lato vede problemi come le occupazioni abusive ma che dall'altro presenta anche un grande polo produttivo che ha bisogno di essere sostenuto e incentivato.

Questa bretella è un'opera importante, ben pensata, è stato fatto un bel lavoro dalla Città Metropolitana. È anche questo un segno di rinascita, di sviluppo, di incentivo all'occupazione in un territorio che è comunque strategico per la Regione Campania: l'area nord di Napoli".

"Siamo davvero orgogliosi - ha sottolineato il vicesindaco metropolitano Cirillo - di inaugurare quest'oggi un'opera così importante che va a servire un bacino d'utenza costituito per la maggior parte da imprese e operatori economici, ai quali dobbiamo garantire il massimo livello di efficienza dei servizi per consentire loro di essere il più possibile competitivi. Tra l'altro, questo collegamento ha un valore ancor più strategico se si considera il fatto che va ad unire due realtà industriali ed economiche, quella della zona ASI di Caivano e quella di Marcianise, che rappresentano un po' la locomotiva dello sviluppo, con tante aziende produttrici e tanti centri commerciali di assoluto livello, dell'area metropolitana di Napoli e dell'intera regione Campania".

Solo la zona ASI di Caivano, infatti, raggruppa circa 115 realtà produttive localizzate in 102 lotti, si espande su un'area di ben 2 milioni e 250 mila metri quadrati e vede quotidianamente impegnati sul territorio 3.760 addetti, che diventano quasi seimila se si considera anche l'indotto.

La SS 87 NC Sannitica ha origine dalla rotonda di Arzano sulla Circumvallazione Esterna di Napoli e procede verso nord per Casoria, Frattamaggiore e si allaccia alla SP 19 della provincia di Caserta, permettendo un collegamento diretto con la ex SS 265 dei Ponti della Valle (ora SP 335) e con Marcianise. Serve importanti bacini industriali e manifatturieri, oltre che un'area densamente popolata.

All'altezza dell'area ASI di Caivano - Pascarola, alla fine degli anni '80, nell'ambito della ricostruzione post terremoto, fu realizzato un apposito svincolo, mai stato interamente aperto al transito se non per le rampe da e per Napoli, nel 1991.

Per consentire l'apertura del collegamento diretto anche con la direzione nord, le maestranze incaricate dalla Città Metropolitana di Napoli hanno proceduto all'allargamento della rampa di ingresso sulla ex SS87 NC verso Marcianise e di quella in uscita verso la zona ASI, esistenti ma chiuse al traffico, e in più all'ampliamento di quella in uscita dall'ASI in direzione Napoli, che è così diventata a doppio senso di marcia consentendo l'ingresso, in direzione opposta, dei veicoli provenienti da Marcianise. Tutte le altre rampe di collegamento sono state riqualificate ed è stata realizzata un'importante rotatoria proprio all'ingresso dell'area industriale, in grado di canalizzare il transito veicolare evitando ingorghi tra i mezzi in ingresso e in uscita da e per le varie direzioni.

Inoltre, sono state realizzate nuove barriere di sicurezza, è stata adeguata la pavimentazione stradale, compresa quella sulle corsie di scambio fra lo svincolo ASI Pascarola e il successivo svincolo CDR di Caivano. Durante le operazioni, si è proceduto al decespugliamento e alla pulizia dell'intero snodo con la rimozione di rifiuti e due interventi di rimozione e smaltimento amianto. È stata sistemata e integrata la segnaletica verticale nonché quella dei portali esistenti e si è proceduto al rifacimento di tutta la segnaletica orizzontale.

"Tutto ciò porterà ad un alleggerimento del traffico veicolare nell'ottica di una mobilità sempre più agile e sostenibile. Per questo voglio ringraziare anche tutta la struttura tecnica e amministrativa della Città Metropolitana che ha consentito, entro i termini previsti, la realizzazione dell'opera", ha concluso Cirillo. I lavori dovevano, infatti, essere ultimati entro l'1 gennaio 2025.



