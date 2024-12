Arrestato nell'Avellinese grazie al fiuto di "Attila"

Tenta di fuggire durante la perquisizione domiciliare, ma viene bloccato dai carabinieri che grazie al fiuto di "Attila", il pastore tedesco antidroga dell'Unità cinofila di Sarno, scoprono e sequestrano dosi di marijuana e denaro in contanti. Il giovane, un 23enne di Lioni, in provincia di Avellino, è stato arrestato per spaccio di sostenze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e minacce. Messo alle strette ha tentato di guadagnare la fuga saltando dal balcone dell'abitazione, ma è stato poi bloccato dai militari che aveva in precedenza insultato e minacciato opponendosi al loro ingresso nell'abitazione. L'indagato è stato condannatoi a sei mesi di reclusione, pena sospesa, al termine del rito direttissimo davanti al tribunale di Avellino.



