A Napoli Alter Oculus opera firmata da Franz Cerami

Inaugurata nella chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato, in piazza Mercato, l'installazione site specific 'Alter Oculus' firmata da Franz Cerami. L'opera sarà visibile fino al 21 gennaio 2025, tutti i giorni, gratuitamente, dalle ore 16 alle 23.

Il progetto, promosso e finanziato dal Comune di Napoli, rappresenta l'ideale conclusione della rassegna 'Altri Natali' e invita alla comprensione e all'accoglienza dell'altro, promuovendo il dialogo interculturale e la coesione sociale.

Dodici le proiezioni che daranno vita e movimento alla cupola e alle cornici vuote, un tempo custodi di opere preziose, presenti all'interno del luogo di culto, situato al centro dell'esedra di piazza Mercato. A impreziosire il tutto, anche una dimensione sonora che, con il suo ritmo profondo e coinvolgente, scandisce il movimento delle immagini, creando un'atmosfera mistica e contemporanea al tempo stesso.

Alter Oculus vuole simboleggiare l'incontro con l'altro ed esplora la trasformazione dello sguardo sia come atto fisico che come atto simbolico e spirituale. Il visitatore viene accompagnato in un viaggio sensoriale ed emozionale fatto di nuovi ritratti, dipinti dall'artista e resi animati con tecniche digitali. Ogni cornice diventa una porta che racconta una storia diversa, un volto che osserva e viene osservato, un dialogo muto che attraversa il tempo.

"L'arte visiva di Cerami è capace di trasformare i luoghi ravvivandone l'identità - ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi - dopo l'esperimento che ha riscosso grande successo nell'ex sito siderurgico a Bagnoli, la sua arte arriva ora nella chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato. Qui in questa piazza e nel quartiere, stiamo lavorando in sinergia con le realtà territoriali per riempire gli spazi con la cultura, renderli vivi e attrarre turisti".

Le installazioni sono state ideate e realizzate con diverse tecniche pittoriche (come grafite e olio), trasformate poi con il painting digitale e animate e proiettate attraverso il video mapping, adattandosi alle cornici e alla cupola della chiesa, trasformandole in schermi vivi e dinamici. "Alter Oculus - ha affermato Cerami - è un dialogo di sguardi, un viaggio nella luce e nell'altro".

Nella realizzazione, l'artista ha omaggiato anche alcune delle opere presenti nella Villa dei papiri e al Mann attraverso la riproduzione di alcune statue, prima dipinte, poi scomposte e animate digitalmente. La cupola traforata della chiesa sarà la 'pupilla' di un unico grande occhio che osserva lo spettatore dall'alto. Alter Oculus, quindi, invita il visitatore a osservare, a vedere il mondo e sé stesso attraverso nuovi occhi in un incontro di luce, storia e significato.

"Dal punto di vista politico - ha sottolineato Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli - quest'opera si configura come un gesto di resistenza culturale e di valorizzazione del patrimonio napoletano, capace di rispondere alle sfide contemporanee senza rinunciare alla memoria storica".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA