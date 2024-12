Tre chili cocaina e fuochi d'artificio illegali, arrestato

Nasconde nel box tre chili di droga e 40 chili di fuochi d'artificio: è finito in manette nell'ambito del servizi di controlli predisposti dalla Questura di Napoli per il contrasto alla produzione e commercio illegali di fuochi pirotecnici. Il 47enne napoletano, con precedenti di polizia, è accusato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e detenzione e commercio abusivi di materie esplodenti.

Gli agenti del Commissariato di Bagnoli hanno trovato nel suo garage due panetti e 11 involucri di cocaina, per un peso complessivo di circa tre chili, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento.

In un altro deposito, nella materiale disponibilità dell'uomo, sono state sequestrate 54 batterie di fuochi d'artificio e 118 confezioni contenenti circa 1200 pezzi di artifici pirotecnici, con contenuto esplosivo del peso complessivo di circa 40 chili.





