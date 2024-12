Ischia, anche i sindaci in piazza contro gli abbattimenti

Anche i sindaci dell'isola hanno partecipato ieri sera al sit in di protesta contro gli abbattimenti di case abusive, tenutosi dinanzi al municipio di Ischia Porto. Sull'isola, secondo stime ufficiali, sarebbero diverse migliaia gli immobili con difformità edilizie destinati perciò all'abbattimento, totale o parziale.

Per il 2025 sono programmate numerose demolizioni: nei giorni scorsi ad esempio il comune isolano capoluogo ha ottenuto i fondi necessari per procedere all'abbattimento di quattro opere abusive, realizzate tra il 1998 ed il 2008, mentre a Serrara Fontana a metà di gennaio dovrebbe essere demolita una casa abitata da una madre coi suoi figli.

Alla manifestazione hanno partecipato anche i sindaci di Ischia Porto, Lacco Ameno e Serrara Fontana, i vice sindaci di Casamicciola e Barano ed altri amministratori locali. A loro i manifestanti hanno espresso tutte le preoccupazioni per la situazione chiedendo un impegno concreto a difesa non solo delle abitazioni a rischio abbattimento ma dello stesso diritto alla casa, preannunciando per le prossime settimane una nuova protesta di piazza con un corteo.

"Serve una norma ad hoc che permetta ai giudici di non procedere agli abbattimenti" è stato il commento degli amministratori presenti che hanno ribadito la necessità di distinguere tra gli abusi di necessità e quelli realizzati a scopo speculativo e la convinzione che solo attraverso una nuova legge si possano fermare le demolizioni.



