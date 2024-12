Famiglia intossicata da monossido, nessuno dei 5 rischia la vita

Non sono in pericolo di vita le cinque persone componenti di un nucleo familiare originario del Napoletano intossicate questa mattina da monossido di carbonio all'interno di un'abitazione al secondo piano di una palazzina a Policastro, in provincia di Salerno.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, che hanno trasferito i membri della famiglia presso l'ospedale dell'Immacolata di Sapri.

Due dei tre bambini coinvolti, per precauzione, sono stati trasportati in eliambulanza all'ospedale Santobono di Napoli, dopo l'atterraggio al campo sportivo di Sapri. Gli altri componenti della famiglia, invece, sono stati ricoverati nell'ospedale di Sapri. Le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.

L'ipotesi principale è quella di un malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento. L'incidente è avvenuto al secondo piano di una palazzina, dove si sono recati un'automedica e due ambulanze per prestare i primi soccorsi. A far scattare l'allarme alcuni familiari preoccupati in quanto non ricevevano risposta al telefono.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA