Famiglia intossicata da monossido di carbonio, in 5 in ospedale

E' di cinque persone, un'intera famiglia originaria del Napoletano, il bilancio di una intossicazione da monossido di carbonio verificatasi in un appartamento di Policastro, in provincia di Salerno.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno provveduto al trasferimento urgente dei componenti della famiglia all'ospedale dell'Immacolata di Sapri. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni di salute delle persone coinvolte. I carabinieri stanno verificando le cause dell'incidente, che potrebbe essere legato al malfunzionamento di un impianto di riscaldamento.



