Bombe carta a Casalnuovo, a Portici Cc denunciano un 15enne

Si intensificano, con l'avvicinarsi del Capodanno, i controlli dei carabinieri contro i botti illegali.

A Casalnuovo di Napoli i militari della locale Tenenza hanno effettuato diverse perquisizioni nelle aree comuni delle palazzine popolari della 219. Nei portici dell'isolato 6 di viale dei Pini sono state rinvenute 29 bombe carta per un peso complessivo di quattro chili. I manufatti artigianali e pericolosi sono stati sequestrati dai carabinieri del nucleo artificieri.

A Portici i carabinieri sono intervenuti a piazza Poli per diverse esplosioni di petardi. Sul posto è stato individuato e fermato un 15enne, che ai carabinieri ha consegnato spontaneamente un candelotto 'cobra' da 50 grammi. Si tratta di un 'cobra k33', lo stesso che veniva fabbricato nella casa esplosa qualche tempo fa ad Ercolano dove persero la vita tre giovanissimi. Quel petardo - che verosimilmente avrebbe potuto far saltare la mano del giovanissimo - è stato sequestrato.

Il minorenne è stato denunciato per accensioni ed esplosioni pericolose per poi essere affidato alla madre.



