Sorrento Festival, una maratona sul grande cinema italiano 2024

Un omaggio al grande cinema italiano che ha segnato il 2024 aprirà lunedì 30 dicembre il terzo 'Sorrento Film & Food Festival' edizione 2025 con tre proiezioni speciali: 'Il ragazzo dai pantaloni rosa', 'Vermiglio' di Maura Delpero in corsa per gli Oscar e 'Parthenope' di Paolo Sorrentino, proposti in sequenza al cinema Tasso (ingresso gratuito).

Primo grande evento dell'anno, il festival proseguirà infatti fino al 6 gennaio, la kermesse coniuga cultura cinematografica italiana ed internazionale con le eccellenze enogastronomiche di una delle destinazioni turistiche più amate, la penisola sorrentina, in questi giorni meta privilegiata del turismo mondiale. Attesi tra gli tanti ospiti Gerry Calà, Enrico Vanzina, Eduardo Costa, il premio Oscar Gianni Quaranta, gli attori Giovanni Esposito e Susy Del Giudice, per la musica Amedeo Minghi e Walter Ricci E tra gli Chef, il siciliano Filippo La Mantia, l'ambasciatore della pizza napoletana doc Gino Sorbillo, lo stellato Domenico Iavarone.



Organizzato da The Artists Club Italia, presidente l'attore americano Daniel McVicar, l'evento ha il sostegno della Città di Sorrento ed il patrocinio della Città Metropolitana di Napoli e dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo. In cartellone anche proiezioni di opere che coniugano arte cinematografica ed enogastronomia e lavori realizzati da filmmakers internazionali che sono stati accolti dal festival attraverso un bando di concorso pubblicato sulla piattaforma digitale Filmfreeway.com.



Parallelamente si svolgerà infatti una programmazione in streaming sul sito americano Eventive.org con 28 opere provenienti da varie parti del mondo.



Due saranno i Gala di premiazione che si svolgeranno il 1° e il 5 gennaio. Ad inaugurare ufficialmente la manifestazione sarà il Sindaco di Sorrento Massimo Coppola. Nella prima giornata in programma, dalle ore 14, 'Me contro te operazione spie' di Gianluca Leuzi; alle 15,10 prima proiezione sul grande schermo per 'Natale ai Caraibi' di Philippe Martinez con Elizabeth Hurley ed Eduardo Costa.

Alle 16:45 'Il ragazzo dai pantaloni rosa' di Margherita Ferri, il film fenomeno contro il bullismo, primo incasso italiano della stagione; alle 19:00 'Vermiglio', chiuderà la serata alle 21,15 'Parthenope'. Nel ricco cartellone fino al 6 gennaio anche 'Furiosa' di George Miller, 'Challegers' di Guadagnino, 'Pavarotti' di Leonardo Metalli, 'Eterno Visionario' di Michele Placido, 'Cortina Express' di Eros Pugnelli, 'The italians' di Michelle Danner.



