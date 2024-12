Per le feste stimati a Napoli quasi 400mila turisti

In occasione del periodo delle festività natalizie l'Osservatorio turistico cittadino stima una presenza di 380 mila turisti. È stato predisposto, informa il Comune, il potenziamento di alcuni dei principali servizi destinati a migliorare l'accoglienza, i trasporti, l'igiene e la sicurezza in città.

L'assessorato al Turismo ha messo in campo una serie di servizi potenziati per l'accoglienza fino al 7 gennaio 2025.

Per orientare cittadini e turisti tra eventi e luoghi da visitare, sono stati aggiunti 25 tutor ai loro colleghi operativi tutti i giorni dell'anno (dalle 10.00 alle 19.00), presso gli Infopoint al Molo Beverello, in via Morghen, in Piazza del Gesù e in Piazza del Plebiscito (angolo via Cesario Console). Il primo di gennaio gli infopoint turistici saranno operativi dalle ore 11.00 alle ore 18.00.



