Nero e Vallelonga, due star tra i ragazzi di Napoli est

Con Nick Vallelonga e Franco Nero le grandi star del cinema mondiale arrivano al NEST -Napoli Est Teatro di San Giovanni a Teduccio per il 'Campania Cinema Masterclass', iniziativa organizzata da The Artists Club Italia e Scabec.

A dialogare con gli artisti sono stati i ragazzi della scuola di recitazione del teatro che hanno rivolto domande a Nick Vallelonga, attore, regista e produttore statunitense premiato con l'Oscar per Green Book, e a Franco Nero, icona del cinema italiano e mondiale, amato per il suo ruolo in Django e celebre per una carriera dal respiro mondiale che abbraccia decenni di successi. Ad accogliere gli ospiti è stato l'attore Francesco Di Leva, presidente del NEST.

I ragazzi hanno affrontato temi come il processo creativo, le sfide del cinema contemporaneo e la scelta dei progetti a cui dare vita. Vallelonga e Franco Nero hanno risposto con grande disponibilità, condividendo aneddoti personali, riflessioni professionali e visioni sul futuro del cinema.

Nick Vallelonga ha approfondito l'aspetto del processo creativo, raccontando come nasce un'opera pluripremiata come Green Book e quali fattori lo spingono ad accettare un progetto piuttosto che un altro. Franco Nero ha parlato della sua esperienza unica nel cinema d'autore e ha offerto uno sguardo sulla sua lunga carriera, raccontando come il cinema italiano si è evoluto nel corso degli anni e quale impatto continua ad avere sulla scena mondiale.

Alla fine dell'incontro, entrambi gli ospiti si sono complimentati con i ragazzi per le domande approfondite.

Vallelonga e Nero hanno anche condiviso momenti più leggeri, raccontando episodi divertenti che hanno coinvolto il pubblico e reso l'atmosfera ancora più calda e informale.

L'incontro, hanno sottolineato gli organizzatori, ha rappresentato un'opportunità unica di crescita e confronto per i giovani attori e per tutti i presenti, che hanno avuto il privilegio di ascoltare le storie e le esperienze di due maestri del cinema internazionale.



