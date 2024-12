Conte, 'quarto posto traguardo minimo, non firmerei'

"Firmare oggi per un quarto posto a fine stagione? Non mi piace firmare per traguardi minimi. Ognuno sa quali sono i propri obiettivi e da dove si sta partendo ma non firmerei mai per un traguardo minimo". Lo ha detto il tecnico del Napoli Anonio Conte alla vigilia del match contro il Venezia.

"Noi dobbiamo continuare - ha spiegato Conte - a fare quello che facciamo, sapendo che abbiamo fatto 38 punti finora, che sono tanti considerando il punto della nostra partenza e ora vogliamo confermarci, continuando a migliorare. Ma sappiamo che si fa solo lavorando con serietà, voglia e abnegazione, sapendo che facciamo cose positive ma possiamo migliorare". Sull'ultimo match del 2024, in programma domani Conte ha detto: "Spero di chiudere l'anno regalando gioia ai tifosi e a noi stessi, per festeggiare bene l'ultimo dell'anno. Sono stati 5 mesi molto molto intensi, vissuti a manetta. L'ambiente a Napoli è bellissimo e passionale, allenare questa piazza ti dà tanto ma è anche molto impegnativa, sotto diversi aspetti. L'obiettivo mio e dei ragazzi della squadra è di non aver rimpianti, vincendo o perdendo dobbiamo uscire dal campo sapendo di aver dato tutto".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA