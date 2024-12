Consiglio comunale Napoli conferma aliquote Imu per 2025

Restano invariate per l'anno 2025 le aliquote Imu a Napoli. Lo ha stabilito il Consiglio comunale di Napoli che oggi ha approvato la delibera che conferma le aliquote dell'imposta municipale. La delibera è stata illustrata dall'assessore al Bilancio, Pier Paolo Baretta. L'aula ha approvato una mozione alla delibera, presentata dai consiglieri di Forza Italia, che impegna il sindaco e l'amministrazione "a valutare la possibilità di confermare le aliquote Imu, da applicarsi nel 2025, anche per gli anni 2026 e 2027, e laddove possibile a operare per la riduzione della percentuale dell'aliquota".



