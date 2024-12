Capri Hollywood accende i riflettori, al via con prime star

Capri riaccende i riflettori e arrivano sull'isola i primi ospiti della 29esima edizione di 'Capri, Hollywood' salutati dalla fanfara dei carabinieri nella piazzetta illuminata: Peppe Lanzetta, Massimo Boldi (che accompagna l'anteprima di 'A Capodanno tutti da me' di Toni Fornari, il 1 gennaio su Canale 5) Maria Pia Calzone, Giacomo Rizzo, Gabriella Carlucci tra i protagonisti della giornata inaugurale aperta dai film dall'anteprima 'The Wheels of Heaven', fantasy thriller con la partecipazione straordinaria di Mickey Rourke. Prodotto dalla Black Sea Film e Nova film di Dessy Tenekedjieva con la britannica Goldfinch, il film diretto da Ben Charles Edwards vanta nel cast Gary Stretch (Dead Man's Shoes - Cinque giorni di vendetta), Dessy Tenekedjieva (Il mestiere delle armi), Geoff Bell, Eleonora Ivanova e Dimitar Nikolov.

Prima della cerimonia degli Awards, aria di festa in piazzetta con gli ospiti accolti dal produttore Pascal Vicedomini, fondatore della kermesse sostenuta dal Mic - Dg Cinema e Regione Campania che quest'anno mette al centro l'impegno sociale (con proiezioni e incontri fino al 2 gennaio a Capri ed Anacapri) e in particolare il tema 'Diversity: The Colors of Beauty' al quale è dedicata anche una mostra dell'artista BZarro alla Certosa di San Giacomo.

E' stato il sindaco di Capri Paolo Falco a consegnare il premio Capri Humanitarian Award alla Fanfara e il Capri Music Award al maestro Massimo Martinelli, direttore della banda musicale dell'Arma dei carabinieri. Domani alle 22 al Centro Congressi proiezione speciale di 'Vermiglio' candidato all'Oscar per l'Italia e in short list per il miglior film internazionale, regista Maura Delpero, già premio Capri-Lina Wertmüller intitolato alla storica presidentessa del festival. Sarà premiata sull'isola la protagonista Martina Scrinzi.



