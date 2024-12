A Lina Sastri e Marco Leonardi il premio Capri Patroni Griffi

Sono Lina Sastri e Marco Leonardi i vincitori del Premio Capri Patroni Griffi, riconoscimento alle eccellenze dello spettacolo tra teatro e cinema, assegnato della 29/a edizione di Capri - Hollywood - The International Film festival che si è aperta sull'isola azzurra. L'evento è organizzato dall'Istituto Capri nel Mondo con il sostegno della DG Cinema del MiC e della Regione Campania in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Riflessi-Made in Italy, Frecciarossa e Givova.

Il premio corona un anno di grandi soddisfazioni per l'artista napoletana che ha raccolto i favori di pubblico e critica per il suo primo film da regista 'La casa di Ninetta' prodotto da Rai Cinema con la Run Film, un racconto autobiografico dedicato a sua madre che era malata di Alzheimer.

Le due Ninette sullo schermo sono Maria Pia Calzone, anche lei premiata a Capri, e Angela Pagano, la grande attrice napoletana recentemente scomparsa, che la interpreta da anziana. Il film sarà proiettato al cinema Paradiso di Anacapri il 30 dicembre alle 18,30. L'attore Marco Leonardi, dalla lunga carriera anche internazionale, nel 2024 si è distinto per la sua interpretazioni nel film "Il mio posto è qui" di Daniela Porto e Cristiano Bortone, un'opera contro i pregiudizi. Nell'albo d'oro del premio intitolato al drammaturgo e regista, Peppino Patroni Griffi anche Ben Gazzara, Roberto Andò, Michael Radford, Mario Martone, Massimiliano e Gianfranco Gallo, Massimo Ranieri, Michele Placido, Leopoldo Mastelloni, Tommaso Ragno, Francesco Di Leva.



