The Words I Didn't Say è il nuovo singolo di Fabio Cicala, artista campano di nascita e londinese di adozione. Il lavoro fa parte del progetto di 9 brani, registrati negli Abbey Road Studios e i Soho Sonic Studios di Londra: un diario sonoro di sola chitarra classica accordata con il La a 432 Hz, che raccoglie le sue prime composizioni. Il progetto musicale, si evidenzia in una nota, "presenta frammenti di diversi generi armonizzati in sonorità minimali e vibrazionali, a tratti ipnotiche, un tessuto musicale che aiuta a rilassarsi e a meditare".

"Questo brano - dice Cicala - è nato grazie ad un colpo di fulmine per una ragazza incontrata su un set cinematografico, la cui aura mi ha quasi folgorato all'istante". The Words I Didn't Say, si aggiunge, "è un modo d'interpretare il colpo di fulmine, non come l'embrione di un piacevole idillio, ma come una guida agli elementi e alle attitudini, assenti nella vita in quel momento, riconosciuti nell'altra persona, o da essa portati alla luce".

"Dal punto di vista tecnico - continua l'artista - la canzone è nata durante una delle mie prove per l'esibizione in un locale. Mentre provavo l'introduzione di Careless Whisper di George Michael, pensavo al mio colpo di fulmine, e dopo i primissimi secondi, le mia dita e la mia mente, hanno deragliato in sonorità baroccheggianti. Ho pensato di sviluppare un brano dedicato a quell'esperienza, preservando le prime note della canzone che stavo provando. Ho costruito una melodia dai toni drammatici, arricchita da una combinazione di fraseggi virtuosi ma minimali, e accordi. La composizione, è stata poi vivacizzata da veloci passaggi cromatici ispirati al rock progressivo degli anni '70, che hanno reso l'armonia meno ovvia, e hanno dato vita a una ieraticità psichedelica".

The Words I Didn't Say sarà disponibile su tutte le piattaforme di distribuzione musicale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA