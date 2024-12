Cresce a Napoli la raccolta differenziata, +2,8% in un anno

Nel 2024 cresce la raccolta differenziata di Asia Napoli S.p.A., che raggiunge quota 44,7%.

I dati, ai quali bisognerà aggiungere le quantità di rifiuti raccolte nelle ultime settimane di dicembre, segnalano una crescita annuale del 2,79% rispetto alla percentuale del 41,91% registrata nel 2023.

Sono 227.290 le tonnellate di rifiuti differenziati, sinora, nel 2024: 12.829 tonnellate in più rispetto allo scorso anno.

Una crescita costante che vede la raccolta differenziata a Napoli aumentare di oltre sette punti percentuali (37,5%) dal 2021. Sono state 839.745 le tonnellate di rifiuti raccolte e differenziate in tre anni.

Nel corso del 2024, in cui Asia ha festeggiato i 25 anni di attività, è stato esteso il sistema di raccolta porta a porta, in modo particolare in alcune aree delle Municipalità 3, 6 e 8.

E' inoltre partita la sperimentazione di cassonetti e cestini 'intelligenti'.

"L'incremento delle percentuali della raccolta differenziata conferma le scelte giuste fatte - sottolinea l'assessore alla Salute e al Verde, Vincenzo Santagada - È stata, ad esempio, rafforzata la raccolta differenziata in alcune aree della città, come al Vomero e nella VI Municipalità. Un ringraziamento va ai cittadini che hanno contribuito a questo risultato e agli operatori di Asia, che hanno lavorato sostenendo anche l'incremento delle attività dovute ai flussi turistici".

Nel 2024 in campo con Asia 2.231 lavoratori. Tra questi: operatori addetti alla raccolta, allo spazzamento e al trasporto rifiuti, gli impiegati e nuovi ispettori ambientali. 95 i nuovi automezzi green attivati, anche in sostituzione dei veicoli del vecchio parco auto.

"L'aumento delle percentuali di raccolta differenziata era uno dei nostri principali obiettivi di quest'anno ed è stato raggiunto grazie all'impegno dei nostri lavoratori e al maggiore contributo responsabile dei cittadini - sottolinea l'amministratore unico di Asia, Domenico Ruggiero - Negli anni più recenti abbiamo registrato un trend in continua crescita dei dati di raccolta differenziata, frutto di un programma di azioni e ammodernamento che include nuove assunzioni e l'utilizzo di nuovi mezzi a basso impatto ambientale. Per il prossimo anno ci sono nuove sfide, come il completamento dei processi di comunicazione e digitalizzazione di attività e servizi. Contiamo sull'impiantistica e sullo sviluppo di progetti direte per arrivare alla realizzazione della cosiddetta 'massa critica' della raccolta rifiuti, che permetterà di migliorare ulteriormente i processi di gestione e ridurre i costi per i cittadini".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA