Capri in musica con i 'mitici' Mario Merola e Pino Daniele

Nel mito di Mario Merola la grande musica è protagonista della prima giornata di 'Capri, Hollywood' 29esima edizione che si apre domani con tanti omaggi, da Pino Daniele al patron dell'isola Peppino di Capri. Ci sarà il figlio Francesco Merola a ritirare il premio per il documentario "Il Re di Napoli. Storia e leggenda di Mario Merola" di Massimo Ferrari in anteprima al Centro Congressi caprese (ore 18,00).

"Sono felice di ricordare il Maestro Mario Merola con suo figlio, che sulle orme del leggendario papa' si sta costruendo una carriera internazionale -sottolinea Pascal Vicedomini produttore dell'International Film Festival, fino al 2 gennaio sull'isola azzurra - Un omaggio che avremmo voluto fare già tanti anni fa al suo indimenticabile papà. Pochi artisti partenopei con la stessa passione di Mario hanno portato in giro per l'Italia (e per il mondo) la nostra tradizione raccontando storie di emigrazione e donando arte e gioia ad un pubblico che lo adorava. Un vero testimonial della cultura mediterranea".

Tanti i contributi contenuti nel documentario che racconta l'insuperabile protagonista della sceneggiata napoletana, i film e le sue esibizioni: ne parlano tra gli altri Gigi D'Alessio, Nino D'Angelo, Marisa Laurito, Maurizio De Giovanni, Valerio Caprara, e naturalmente i figli Francesco, Roberto, Loredana. Il film, presentati alla Festa del cinema di Roma, è ispirato al libro "Napoli solo andata Il mio lungo viaggio" di Mario Merola con Geo Nocchetti, edito da Sperling and Kupfer e Rai Eri. A seguire sarà proiettato in anteprima il documentario "Pino Daniele: Nero a metà" di Marco Spagnoli, che uscirà il sala il 5 gennaio, a dieci anni esatti dalla scomparsa dell'artista. Ricca la sezione musicale del festival organizzato dall'Istituto Capri nel mondo, presidente onorario Tony Renis: tra gli ospiti Phil Palmer (UK) con Numa, Jean Michel Byron (USA), Adriano Pennino, Amedeo Minghi, Tony Esposito, Tony Cercola, Ste, Walter Ricci, Ciccio Merolla, Marco Zurzolo e il 'padrone di casa' Gianluigi Lembo di Amena e Core.

Domani alle 12 ad Anacapri, piazzetta Santa Sofia, primo appuntamento con la Fanfara dei Carabinieri attesa alle 16,30 in Piazzetta a Capri per il concerto d'apertura: al termine, consegna del premio Capri Humanitarian Award alla Fanfara e del Capri Music Award al maestro Massimo Martinelli, Direttore della Banda Musicale dell'Arma dei Carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA