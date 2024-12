Al Teatro Instabile Napoli dal 3 al 6 gennaio in scena 'Otello'

Al Teatro Instabile Napoli dal 3 al 6 gennaio va in scena "Otello" di William Shakespeare con Gianni Sallustro, Mario Brancaccio e con Simona Esposito, Nicla Tirozzi, Peppe Carosella e gli attori dell'Accademia Vesuviana del Teatro e Cinema di Gianni Sallustro per l'adattamento e la regia di Gianmarco Cesario. Lo spettacolo ha il patrocinio morale di Telefono Rosa. "La nostra versione di 'Otello' - dice Cesario - si svolge in una società in cui le relazioni tra uomini e donne sono dominate da un sistema patriarcale oppressivo, in cui le donne sono considerate oggetti di possesso e sottoposte a una violenza istituzionalizzata, che riflette le paure e le insicurezze maschili. La storia di Otello e Desdemona diventa qui un potente veicolo per esplorare il dramma del femminicidio, evidenziando come sia conseguenza di patologie quali gelosia, controllo e manipolazione".

L'obiettivo dello spettacolo è quello di suscitare, si sottolinea, "una profonda riflessione sull'argomento, rendendo evidente come una società che alimenta paure e gelosie possa condurre a tragedie incolmabili, nell'intento di stimolare una discussione necessaria e urgente sulla violenza di genere, invitando il pubblico a riconoscere e combattere queste dinamiche anche nel contesto contemporaneo".

Disegno luci, audio, grafica sono di Marcello Radano, le elaborazioni musicali di Pasquale Ruocco, i costumi di Costantino Lombardo. Aiuto regia: Maria Crispo, assistenti alla regia: Carlo Paolo Sepe, Noemi Iovino.



