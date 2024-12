A 'Parthenope' di Sorrentino il 'Capri Cult Award'

A "Parthenope" di Paolo Sorrentino è stato assegnato il Capri Cult Award 2024 della 29esima edizione di Capri, Hollywood che si apre domani sull'isola azzurra, una delle principali location del film. Sarà premiato, al termine della proiezione speciale (ore 22, Auditorium Centro Congressi, ingresso libero), l'attore Peppe Lanzetta (il Cardinale Tesorone). E' il secondo 'Cult Award' assegnato dall'International Film festival dopo quello già consegnato per 'Modì' di Johnny Depp con Riccardo Scamarcio.

Interpretato da Celeste Dalla Porta, Gary Oldman, Stefania Sandrelli, Silvio Orlando, l'ultimo lavoro del regista premio Oscar è alla vigilia dell'uscita negli Stati Uniti (7 febbraio), distribuzione dell'indipendente A24. Parthenope è stato presentato dalla critica al pubblico americano come una 'lettera d'amore' del regista per la sua città, Napoli. Ma anche le scene della gioventù spensierata dei protagonisti tra i Faraglioni, Tragara e il mare di Punta Carena si propongono come punti di forza dell'opera. All'inizio del 2025 il film sarà distribuito in molti paesi europei, in Francia l'8 gennaio con Pathé Distribution, e del mondo. In Italia Parthenope è il secondo incasso della stagione con oltre 7 milioni e mezzo di euro.

Al festival in rappresentanza del cast (che comprende anche Luisa Ranieri, Isabella Ferrari, Dario Aita, Daniele Rienzo, Marlon Joubert) con Lanzetta ci sarà anche Marianna Mercurio (Zuzù).



