16enne minaccia il suicidio, Cc la convincono a desistere

Ha minacciato il suicidio, è stata contattata telefonicamente dai carabinieri che prima in voce e poi di persona l'hanno convinta a desistere. E' accaduto la vigilia di Natale a Boscoreale, in provincia di Napoli.

A intervenire è stata la centrale operativa dei carabinieri della compagnia di Torre Annunziata dopo aver ricevuto una segnalazione dal Telefono Azzurro. La ragazza, di 16 anni, sofferente di problemi psichici, si trovava nella stazione della Circumvesuviana di Boscoreale e minacciava di lanciarsi sotto un treno. I militari l'hanno anzitutto chiamata sul cellulare: il carabiniere al microfono ha saputo trovare le parole giuste e la giovane si è confidata con lui. Intanto è giunta sul posto anche una pattuglia e la doppia conversazione, al telefono e dal vivo, è riuscita a rasserenare la 16enne che ha accettato di allontanarsi dalla stazione. La giovane ora sta meglio, è stata curata per qualche taglio ai polsi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA