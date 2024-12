Vescovo Napoli, oggi rinasce la speranza, no alla rassegnazione

Ha servito ai tavoli della mensa di San Francesco, il cardinale Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, portando personalmente le pietanze ai senza fissa dimora. E ha lanciato un messaggio di speranza, in occasione della Messa di Natale nella Cattedrale di Napoli.

"E' stato un anno difficile anche importante e oggi che è Natale possiamo tranquillamente dire che rinasce la speranza e la speranza non delude", ha detto ai microfoni della Tgr Campania. A chi gli ha ricordato dei tanti casi di giovani vittime della violenza, il cardinale ha ribadito che "è una realtà triste ma non dobbiamo assolutamente rassegnarci davanti a questa situazione e credere realmente che le cose possano cambiare se ognuno di noi fa la sua parte e se soprattutto ci lasciamo abitare da questa speranza che ha bisogno di essere custodita e soprattutto ha bisogno di essere vissuta, perché cambiare è possibile".



