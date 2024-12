Vento forte in Campania, prorogata allerta meteo

Ancora forte vento in Campania. La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato il vigente avviso di allerta meteo per venti forti e mare agitato fino alle 6 di venerdì 27 dicembre.

Il quadro meteo evidenzia ancora, sull'intero territorio regionale, venti forti settentrionali, con rinforzi e raffiche.

Il mare, lungo le coste esposte, si presenterà agitato, con possibili mareggiate.

La Protezione Civile raccomanda alle autorità competenti di monitorare il verde pubblico, di assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso e di attuare tutte le misure previste dalle rispettive pianificazioni comunali di protezione civile, in ordine alla fenomenologia prevista.



